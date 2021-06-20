الصحة العراقية تحدد الجهة المخولة بإيقاف اللقاحات

2021/06/20 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، نيتها لإيقاف التطعيم بلقاح استرازنيكا في المراكز الصحية، فيما أكدت فاعليته على الحماية من فيروس كورونا.

وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الوزارة لن توقف التطعيم بلقاح استرازنيكا على غرار بعض دول العالم، كون اللقاح مسجل لدى منظمة الصحة العالمية التي نعتمدها في مكافحة الفيروس".

وأضاف أن "الصحة تستعد لتسلم دفعات جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال المدة المقبلة عبر مرفق كوفاكس"، مشيراً إلى أن "إيقاف أي لقاح هو أمر تقرره منظمة الصحة العالمية وهي صاحبة الشأن في ذلك".

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