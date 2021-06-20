اطلاق خطة لحفر الابار الارتوازية في خانقين بديالى

2021/06/20 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعدت دائرة الموارد المائية في خانقين بمحافظة ديالى خطة عمل مشتركة لتطهير وكري نهر الوند الاروائي .وقال مدير الدائرة مؤيد شاكر لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الخطة تتضمن كري وتطهير 4 كيلومترات من نهر الوند بضواحي خانقين ، لازالة عوائق جريان المياه وضمان سريانه بشكل انسيابي "، مؤكدا ان الخزين المائي لنهر الوند جيد بعد تعزيزه باطلاقات مائية من نهر سيروان بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان .واضاف:" ان الدائرة اطلقت خطة تدريجية لحفر الابار الارتوازية وتأهيل اخرى في خانقين لتعزيز الايرادات المائية ومواجهة ازمة المياه في المحافظة"./انتهى

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