بعد اعادة تأهيله .... افتتاح فندق مطار البصرة الدولي

2021/06/20 | 15:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / افتتحت هيئة استثمار البصرة، اليوم الاحد، فندق مطار البصرة الدولي بعد اعادة تأهيله ، بكلفة اجمالية تجاوزت 11 مليون دولار.وقال رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين في بيان " ان الافتتاح جرى بالتزامن مع قرب اقامة خليجي 25 في المحافظة "، مبينا :" ان الفندق مقام على مساحة 6 الاف متر مربع ، ويوفر ما يقارب المئة فرصة عمل"./ انتهى

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