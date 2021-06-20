إيران: الوفود المشاركة في مفاوضات فيينا تعود إلى دولها لاتخاذ القرار

2021/06/20 | 15:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت إيران أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي اقتربت من الاتفاق النهائي لكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة.وقال كبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات فيينا، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الأحد: “أصبحنا الآن أقرب من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق […]

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