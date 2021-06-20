توجيه من محافظ البنك المركزي بشأن المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية

2021/06/20 | 15:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الأحد، إلى تذليل المصاعب أمام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مسار التنمية.

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وذكر بيان للبنك تلقى "ناس" نسخة منه، (20 حزيران 2021)، أنه " أجرى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف جولة تفقدية لفرعي البنك المركزي العراقي في الموصل وأربيل".

وأضاف، "واطلع المحافظ على سير العمل فيهما ومستوى الخدمات التي تقدم للقطاع المصرفي".

وتابع، "وقد أثنى على جهود العاملين وأكد على مضاعفة الجهود في الفرعين والتي تعكس دور البنك المركزي وفروعه في النهوض بالقطاع المصرفي وتذليل أية مصاعب قد تعطل إسهام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية في مسيرة التنمية المنشودة".

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