الإعلام الأمنيى مصرع مواطنين بتفجير جنوبي بغداد

2021/06/20 | 15:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، مصرع مواطنين بإنفجار عبوة ناسفة، فيما اشارت الى ان قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات حادث انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من منزل مواطن يعمل فلاحاً …

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