رئيس الجمهوريةيؤكد لوفد اممي اهمية دعم النازحين وضمان حياة كريمة لهم

2021/06/20 | 15:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اهمية توفير الدعم للنازحين الذين ما زالوا في مخيمات النزوح ، والسعي لعودة طوعية لهم تضمن حياة كريمة ووضعاً معيشياً ملائماً.وقال صالح خلال لقائه وفد صندوق الامم المتحدة للسكان :" ان البلد واجه تحدي الارهاب وما نتج عنه من ازمات نزوح داخلية، وتبعات اجتماعية وسكانية " ، مشيرا الى اهمية وضع سياسة سكانية تحقق اهداف التنمية المستدامة ترتكز على السكان ، وخصوصا الشباب "./ انتهى5

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