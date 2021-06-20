2021/06/20 | 15:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تحديثا يخص تقليص حظر التجوال في البلاد.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، للوكالة الرسمية في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديث من وزارة الصحة يخص تقليص الحظر المركز الخبري الوطني.

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