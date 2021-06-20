نظام الأسد.. الموقف أخلاقي

2021/06/20 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المُضحك المبكي في المؤتمر الصحفي المنفرد الذي عقده بعد إنتهاء لقائه مع نظيره الأميركي، جو بايدن، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يتحدث عن حقوق الإنسان بطريقة أشبه برئيس لجمعية أو مؤسسة تعمل في مجال الحريات العامة ودعم الديمقراطيات

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