برهم صالح: ينبغي دمج الشباب في سوق العمل

2021/06/20 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، مع وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إيب بيترسن، سبل تعزيز التنمية السكانية.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، انه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال […]

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