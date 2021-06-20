2021/06/20 | 16:04 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح لصندوق الأمم المتحدة للسكان: يجب توفير فرص لينخرط الشباب في سوق العمل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/20 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح لصندوق الأمم المتحدة للسكان: يجب توفير فرص لينخرط الشباب في سوق العمل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح لصندوق الأمم المتحدة للسكان: يجب توفير فرص لينخرط الشباب في سوق العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).