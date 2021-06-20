كوسرت رسول يهنىء البيشمركة القدامى

2021/06/20 | 16:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، برقية تهنئة الى المؤتمر الثاني لجمعية البيشمركة القدامى.

وجاء في نص التهنئة:

ببالغ السرور اتقدم اليكم بالتهاني لانعقاد مؤتمركم، متمنيا ان تكون نتائجه في خدمة البيشمركة القدامى، والاهتمام بشكل اكبر بتاريخ البيشمركة المليء بالتضحيات والفداء.

نفتخر كثيرا باننا كنا احد المؤسسين لجمعية البيشمركة القدامى، وكنا مصرون دوما على ضمان الحقوق المشرعة للبيشمركة، مؤكدين ضرورة توفير حياة كريمة لهم ولعوائلهم.

لا شك فيه، ان هدف تأسيس جمعية البيشمركة القدامى، هو ضمان جميع حقوق البيشمركة الذين ناضلوا من اجل تحرير الكورد وكوردستان، حاملين سلاح الشرف والرجولة وافنوا ربيع شبابهم لذلك الهدف.

كما قدم عشرات البيشمركة ارواحهم او فقدوا اجزاء من اجسادهم لتحقيق تلك الاهداف النبيلة، لكل ذلك ننحني اجلالا واحتراما لارواح الشهداء و نحيي عوائلهم وذويهم الكرام.

PUKmedia ترجمة

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