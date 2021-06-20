2021/06/20 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي قبل مايقرب من خمسين الف عام، وفي اقصى الأحوال مئة الف، تجلى واضحا النوع الخلقي الحياتي الثالث، الأعلى، بعد الجماد، والحياتيه العضوية، متخذا شكلا اعلى، وحضورا نطقيا ابتدائيا بعد ان ظل محكوما للكمون داخل الجسدية الحيوانيه، قابعا فيها بلا حضور دال عليه، ناهيك عن النطقية الذاتيه البعيدة المنال.



ولم تكن الانتقالة المنوه عنها سوى طور ومرحلة، لاتخلو هي الأخرى من القصور ومن النقص المراد سده عبر تفاعلات حا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق النطقية العقلية؟/ ملحق أ - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراق النطقية العقلية؟/ ملحق أ - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).