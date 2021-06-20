لماذا نختلف ونتفرد؟ - حنان بديع

2021/06/20 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع تميزنا أشكالنا وأصواتنا وبصمات أعيننا وأصابعنا ،، لذلك نحن لا نشبه أحدا ولا حد يشبهنا على الإطلاق ..لكننا نتغير، نشيخ في العمر، ونتقدم في التجارب، وربما لا نعود نشبه حتى أنفسنا ، فنحن لا نشبه ما كنا عليه يوما ما ، نحن أبناء اللحظة، هذه اللحظة التي نعيشها وإذا ما عاد الزمن الى الوراء ، قد نسأل هل كنا سنتعامل مع مشاكلنا وقراراتنا بذات الطريقة؟ هل نحب الآن ما أحببناه بالأمس؟وهل نكره ونحن شبابا م ......





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