2021/06/20 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت وزارة النفط، اليوم الأحد، ارتفاع الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح للقناة الرسمية تابعه “المركز الخبري الوطني” “نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بارتفاع اسعار النفط الى 80 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

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