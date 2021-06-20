2021/06/20 | 16:12 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 20 يونيو 2021 | 04:09 مساءً | عدد القراءات : 4

يابر: زيارة الكاظمي للمحافظة خييت أمل الفلاحين

اعتبر النائب عن واسط عباس يابر ، الاحد ، أن أهالي المحافظة خابت أمالهم بعد زيارة رئيس الحكومة، مبينا أن الكاظمي سوق لهم الوعود فقط.

وقال يابر في تصريح صحفي إن “الفلاح في واسط يعاني من عدم استلام استحقاقه المالي للعام الماضي والحالي بعد تسويق المحاصيل للدولة”، مبينا أن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المحافظة قبل شهر كانت مخيبة للامال ولم يسفر عنها غير المواعيد”.

وأضاف، أن “زيارة الكاظمي عبارة عن استثمار إعلامي لم ينتج عنها سوى المواعيد التي تعطى للفلاح من قبل وزارة التجارة ورئيس الوزراء”، مشيرا الى أن “الفلاح يعاني الأمرين بسبب الوعود الكاذبة التي اطلقها الكاظمي خلال زيارته الأخيرة الى واسط “.

وأكد الخبير في الشأن السياسي هيثم الخزعلي، الخميس، إن الكاظمي يضغط على الفقراء برفع سعر الصرف ويهاجم كل من يدافع عنهم ويوصفهم بمستغلي الفقراء.





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