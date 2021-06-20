ديشامب يعلق على إصابة ديمبيلي

2021/06/20 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق المدير الفني الفرنسي، ديديه ديشامب، على إصابة جناح نادي برشلونة، عثمان ديمبيلي، أثناء مباراة المنتخب الفرنسي أمام المجر، بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني، مما أدى إلى استبداله مجدداً.

حل عثمان ديمبيلي بديلاً في الدقيقة 57 على حساب رابيو، قبل أن يتعرض للإصابة، مما أدى إلى تبديله في الدقيقة 86 مرة أخرى بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ولم يحدد ديشامب حجم إصابة ديمبيلي التي تعرض لها أمام المجر: “نحن نحتاج لإجراء فحوصات طبية أكثر دقة من أجل تحديد حجم إصابته التي تعرض لها، لا أستطيع تحديد حجمها الآن”.

وواصل: “تعرض إلى التواء في الكاحل، لكنني لا أعلم حجم الإصابة، وهل هي مقلقة أم لا، دعونا ننتظر حتى نجري الفحوصات الطبية، ثم نعلن التفاصيل الكاملة”.

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