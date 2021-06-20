الصحة توضح بشأن ساعات حظر التجوال في العراق

2021/06/20 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الصحة، الاحد، صحة الانباء المتداولة بشأن تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي في العراق.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، في تصريح صحفي، اليوم (20 حزيران 2021) انه لا صحة عن الأخبار المتداولة حول تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي في البلاد.

وبشأن مدة المناعة من فيروس كورونا بعد تلقي اللقاحات اكد الحلفي ان "دول العالم تعمل على مراقبة مناعة المتلقحين بلقاح كورونا من أجل تحديد انتهاء مدة صلاحية اللقاح".

وأضاف، انه "لغاية الآن غير معلوم للجميع متى تنتهي مناعة هذا اللقاح، ومن الممكن عند انتهاء مناعته معاودة اعطائه للمواطنين مرة أخرى".

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