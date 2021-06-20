اسفرت عن ضحايا.. شاحنة تصطدم بمسيرة للمثليين في فلوريدا

2021/06/20 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أقدم سائق شاحنة على صدم عدد من الأشخاص كانوا متجمعين للمشاركة في مسيرة لمثليي الجنس في الولايات المتحدة السبت، ما أسفر عن مقتل رجل واحد على الأقل، حسب وسيلة إعلام محلية.

والواقعة التي لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هجوما متعمدا، حصلت لدى انطلاق مسيرة المثليين التقليدية في مدينة ويلتون مانورز بفلوريدا (جنوب شرق)، قرب فورت لودرديل.



وقبِض على سائق الشاحنة وأودع الحبس الاحتياطي.

وكانت الشاحنة في خط السَير نفسه مع آليات أخرى مشاركة في المسيرة، لكن سائقها زاد السرعة وصدم أشخاصا عدة، حسب "10 نيوز" وهي وسيلة إعلام محلية.

وقال رئيس بلدية فورت لودرديل دين ترانتاليس، الذي كان حاضرا خلال العرض، إن رجلين على الأقل صدمتهما السيارة وتوفي أحدهما.

وأشار إلى أن الشاحنة استهدفت في الواقع سيارة عضو الكونغرس الديموقراطية ديبي ووسرمان شولتز التي كانت في داخلها، لكنها نجت في نهاية المطاف.



وقال ترانتاليس "هذا هجوم إرهابي على مجتمع المثليين".

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