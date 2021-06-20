2021/06/20 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس الوزراء، تخويل وزير النقل ناصر حسين الشبلي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل البحري بين جمهورية العراق وجمهورية روسيا الاتحادية بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/ البند سادسا)، من الدستور.وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فإن “القرار اتخذ في الجلسة الاعتيادية الثالثة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يخول وزير النقل صلاحية التوقيع على اتفاقية النقل البحري مع روسيا first appeared on النور نيوز.

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