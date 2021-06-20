2021/06/20 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الحكومة والجهات المعنية، الى تشديد الاجراءات الرقابية وتقديم المتلاعين بالاسعار للقضاء، جاء ذلك على خلفية الارتفاع باسعار المنتجات الحيوانية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اسعار المنتجات الحيوانية المحلية من بيض ودجاج شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تطالب بتشديد الاجراءات الرقابية وتقديم المتلاعين بالاسعار إلى القضاء first appeared on النور نيوز.

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