2021/06/20 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع جديد..إصابات كورونا تسجل صعوداً في العراق - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تسجل صعوداً في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع جديد.. إصابات كورونا تسجل صعوداً في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).