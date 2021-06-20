اتهام لواسط بمنع وصول الماء لمحافظات الجنوب ووزارة ترفع دعوى قضائية

2021/06/20 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، وجود تجاوزات داخلية على الحصص المائية وعلى وجه الخصوص في محافظة واسط التي تعتبر الأكثر احتواءً على الأراضي الزراعية الواسعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "بعض التجاوزات تخص إنشاء أحواض أسماك من دون إجازة، في تجاوز على المياه الذاهبة الى محافظات الجنوب، وخاصة مناطق الأهوار في ذي قار وميسان والبصرة، التي تشكو من عدم وصول المياه لها والتبخر العالي".

وأضاف أن "الوزارة قامت برفع دعاوى قضائية ضد المتجاوزين ومنعت زراعة الرز على نهر دجلة وتفرعاته مثل الغراف والدجيل وغيرها، لان كميات المياه داخل النهر محددة، من أجل تأمين وصولها الى شرق الجنوب لمنع تقدم اللسان الملحي".

مبيناً أنها "رصدت عن طريق الأقمار الصناعية مساحات محددة بدأ المواطنون بعملية غمرها بالمياه لغرض زراعة الرز، وشخصت ذلك، حيث خرج فريق فني للموقع وتم تبليغهم بان ذلك ممنوع، فضلا عن الحالات البعيدة عن الرصد".

وفيما يخص المباحثات مع تركيا حول حصة العراق المائية، يوضح ذياب أنه "لا توجد أي تطورات حقيقية بشأن هذا الموضوع رغم الزيارات التي يجريها الوزير للتباحث مع أنقرة".

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