رئيس الجمهورية يؤكد لوفد اممي اهمية دعم النازحين وضمان حياة كريمة لهم / موسع

2021/06/20 | 16:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اهمية توفير الدعم للنازحين الذين ما زالوا في مخيمات النزوح ، والسعي لعودة طوعية لهم تضمن حياة كريمة ووضعاً معيشياً ملائماً.وقال صالح خلال لقائه وفد صندوق الامم المتحدة للسكان برئاسة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ،نائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان إيب بيترسن:" ان البلد واجه تحدي الارهاب وما نتج عنه من أزمات نزوح داخلية، وتبعات اجتماعية وسكانية ".واشار صالح إلى أهمية توفير الدعم للنازحين الذي ما زالوا في مخيمات النزوح والسعي لعودة طوعية لهم تضمن حياة كريمة ووضعاً معيشياً ملائماً.ولفتَ صالح ، إلى أهمية وضع سياسة سكانية تحقق أهداف التنمية المستدامة، ترتكز على السكان وخصوصا الشباب الذين يشكّلون النسبة الأكبر من السكان، وتمثل قوة عاملة مهمة ينبغي الاستفادة منها وتوفير الفرص لها للانخراط في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة دعم المرأة ووقف حالات العنف التي تتعرض لها وضمان حقوقها الكاملة.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وأهمية تطويرها وتعزيزها في ما يتعلق بالتنمية السكانية./انتهى5

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