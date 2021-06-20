بايدن في اليوم العالمي للاجئين: لدينا التزام أخلاقي بمضاعفة جهود الإغاثة

2021/06/20 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالتزام الولايات المتحدة الأخلاقي بضمان حصول اللاجئين على الرعاية المنقذة للحياة وسبل العيش الكريمة.

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