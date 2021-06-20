بافل طالباني: الاتفاق بين الاتحاد الوطني والتغيير استكمال لبرنامج مام جلال ونوشيروان مصطفى

2021/06/20 | 16:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، ان الاتفاق بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير لن يكون ضد اية جهة وهو من اجل وحدة صف كوردستان وشعبها.

جاء ذلك خلال كلمة القاها بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمراسيم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير في السليمانية، مؤكدا ان هذه الاتفاقية لن تكون ضد اية جهة، مؤكدا ان الاتفاق هو من اجل رص الصفوف في كوردستان وشعبها.

واضاف: من هنا نتعهد مرة اخرى على عدم ترك الاخوة والاخوات في حركة التغيير، ونرغب من خلال ابرام هذه الاتفاقية استكمال برنامج فقيد الامة مام جلال وكاك نوشيروان مصطفى.

PUKmedia ترجمة

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