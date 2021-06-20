2021/06/20 | 16:43 - المصدر: عين العراق

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الأحد 20 يونيو 2021 | 04:29 مساءً

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موظفو الاجور بشركة نفط الشمال يتظاهرون في كركوك للمطالبة برواتبهم المتاخرة

ذكر مصدر تظاهر العشرات من موظفي الاجور بشركة نفط الشمال، الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.



وقال المصدر، ان"العشرات من موظفي الاجور اليومية بشركة نفط الشمال، تظاهروا امام مجلس محافظة كركوك للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة منذ اشهر".



واضاف، ان"المتظاهرين هددوا بتصعيد خطواتهم في حال عدم تنفيذ مطلبهم".

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