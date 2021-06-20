بابل.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

2021/06/20 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مديرية شرطة محافظة بابل في غضون الـ24ساعة الماضية نفذت حملة أمنية شملت معظم مناطق المحافظة بغية متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار، ألقت من خلالها القبض على 52 مطلوباً بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة".

واضافت، انه "تم نقلهم الى مراكز التحقيق الأمنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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