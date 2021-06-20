صادرات مصر غير البترولية تقفز 50% في ايار 2021

2021/06/20 | 16:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حققت صادرات مصر غير البترولية، زيادة كبيرة في شهر ايار 2021، بنسبة بلغت 50%، فيما قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناها الحكومة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق معدلات نمو إيجابية وبصفة خاصة في المشروعات الإنتاجية والتي تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل الجديدة.

عزت الوزيرة في بيان اليوم الأحد، زيادة الصادرات إلى جهود مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

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