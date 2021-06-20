رغم نفي أمانة بغداد.. فيديو يوثق استمرار تقسيم متنزه الزوراء تمهيدا لمنحه لجهات سياسية

2021/06/20 | 16:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حصلت NRT عربية، الأحد، على مقطع فيديو يظهر استمرار عمليات طمر وتقسيم لمتنزه الزوراء الذي نفته أمانة بغداد منذ فترة.

وحسب المقطع فان عمليات الطمر والتقسيم مستمرة ولم تتوقف كما ذكرت الأمانة في بيان سابق لها.

من جانبه، أفاد مصدر لـ NRT عربية انه "سيتم تقسيم متنزه الزوراء ومنحه لجهات سياسية لغرض الاستثمار"، متوقعا أن "يتم تحويل قسم منه إلى مجمع سكني".

وكانت أمانة بغداد قد نفت في وقت سابق منح متنزه الزوراء لأي جهة سياسية، مؤكدة أن "رئيس الوزراء وأمين بغداد يسعيان بشكل حثيث للحفاظ على ماتبقى من مناطق متنزهات وحدائق والتي تم استباحتها في السنوات السابقة بداعي مشاريع استثمارية شوهت المشهد الحضري لبغداد واخلت بالنسب المعتمدة عالميا للمساحات الخضراء داخل المدينة، مما حدا بأمين بغداد وبتوجيه من رئيس الوزراء دعوة مجلس الوزراء بمنع تخصيص الحدائق والمتنزهات والتشجير الى اية فعالية اخرى مغايرة حتى لو كانت سكنية".

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