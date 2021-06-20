2021/06/20 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شفت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن توفعاتها بارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح للعراقية الإخبارية، “نحن متفائلون بارتفاع الأسعار لكننا نعول على استقرارها”، متوقعا أن “تتخطى الاسعار الـ70 دولارا ووصولها إلى 80 دولاراً للبرميل”.وأضاف، أن “تسعيرة النفط شهرية وليست يومية عبر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بإرتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بإرتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بإرتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).