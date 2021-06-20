2021/06/20 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف مدير عام الصحة العامة، رياض الحلفي، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة خاصة بالفطر الاسود والاخضر، مبينا انهما ينتميان الى عائلة واحدة، ويصيبان الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة.وقال الحلفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن “الفطر الاسود والاخضر” المركز الخبري الوطني.

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