منع والدة الناشط إيهاب الوزني من نصب خيمة اعتصام املم مبنى المحافظة في كربلاء

2021/06/20 | 16:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

بدأت والدة الناشط إيهاب الوزني، الأحد، اعتصاما مفتوحا في محافظة كربلاء؛ للمطالبة بالكشف عن قتلته، فيما منعها أمن المدينة من نصب خيمة اعتصام أمام المحكمة.

واغتيل الوزني، مطلع الشهر الجاري، قرب منزله في المحافظة، عندما كان يستقل سيارته.



حيث هاجمه شخصان بأسلحة كاتمة للصوت، وأردياه قتيلا....

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