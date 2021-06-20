بالصورة.. إهمال يتسبب بمصير

2021/06/20 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وصلت سدة مندلي قرب الحدود العراقية الإيرانية الى مرحلة يرثى لها بسبب تراكم الترسبات الطينية التي سيطرت على 90% من قدرته على تخزين المياه بالاضافة الى نمو الحشائش والقصب في صور تظهر مأساوية المشهد.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "سدة مندلي والتي كلفت الدولة مليارات الدنانير لأنشائها قبل سنوات لم يجرى لها عمليات لكري وتطهير الترسبات الطينية، لتتراكم مع الوقت وتصل الى مرحلة بانها تغطي 90% من قدرة السد لخزن المياه فضلا عن نمو الحشائش والقصب".

واضاف الخزاعي، ان "وزارة الموارد المائية تعهدت بكري وتطهير السدة من الترسبات الطينية منذ اشهر ولكن لم يجر اي شيء حتى الآن"، مؤكدا أن "السدة لو كانت بوضع اخر لتم خزن كميات كبيرة من مياه السيول بداية العام الجاري".

وتم انشاء سدة مندلي قبل اكثر من 10 سنوات وتصل قدرتها التخزينية الى عدة ملايين من الامتار المكعبة.

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