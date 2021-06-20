"قضية الفتنة" تشق طريقها في أروقة القضاء الأردني

2021/06/20 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، غدا الاثنين، أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية "الفتنة".

ويحاكم في القضية، باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الملكية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت السلطات القضائية الأردنية أصدرت لائحة الاتهام الخاصة بكل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ملف الفتنة".

وأسندت إلى المتهمين تهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها.

وقبل نحو أسبوعين، أحال الادعاء إلى المحكمة قضية باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق ووزير المالية، الذي لعب دورا كبيرا في حملة لتحرير الاقتصاد، والشريف حسن زيد، أحد أقارب الملك.

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