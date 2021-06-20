مقتل واصابة سبعة اشخاص بحادث مروري شمالي بابل

2021/06/20 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ قتل واصيب سبعة اشخاص في حادث مروري شمالي بابل .وقال مصدر في شرطة بابل:" ان عجلة ، كان يستقلها سبعة اشخاص ، انحرفت عن الطريق السريع الرابط بين بابل وبغداد ، ما ادى الى انقلابها ومصرع سائقها واصابة الستة الاخرين ، وبينهم امرأتان ، بجروح مختلفة "./ انتهى

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