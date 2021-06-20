واسط تودع الاديب غني العمار بعد صراع طويل مع المرض

2021/06/20 | 16:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ ودعت الاوساط الادبية والثقافية في واسط اليوم الشاعر والكاتب غني جبار العمار ، الرئيس الاسبق لاتحاد ادباء وكتاب واسط بعد صراع طويل مع المرض.وقد اصيب العمار في وقت سابق بعدة نوبات قلبية وخضع لجراحة القلب في الهند ، وقد تدهورت حالته الصحية قبل اسبوعين توفي على اثرها اليوم عن عمر يناهز السبعين عاما ، قضاها في النشاط المدرسي لتربية واسط ، كتب خلالها عشرات القصائد والاعمال المسرحية والغنائية ، وحصل على عدة جوائز تقديرية من اتحاد الادباء ووزارة الثقافة والحكومة المحلية في واسط اضافة الى عشرات المهرجانات الأدبية والفنية./إنتهى

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