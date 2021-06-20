مصر.. السيسي يوافق على مواد قانون لفصل موظفي الدولة من متعاطي المخدرات

2021/06/20 | 17:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، على مواد قانون فصل موظفى الدولة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

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