2021/06/20 | 17:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ جدد الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الاحد، رفضه لأي مساس بسيادة وكرامة العراق، واي تجاوز على أراضيه، موكدا أن أي تواجد عسكري أجنبي مرفوض أيضا وسيعمل الشعب على إنهائه، كما أن الدستور يمنع أن يكون العراق ممرا للاعتداء على دول الجوار.وأشار الشيخ حمودي- خلال استقباله السفير التركي الجديد علي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ حمودي للسفير التركي: نرفض المساس بسيادة العراق واي تواجد عسكري اجنبي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ حمودي للسفير التركي: نرفض المساس بسيادة العراق واي تواجد عسكري اجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).