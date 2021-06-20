بالفيديو.. ملا طلال يتعرض لحادث سير مروع

2021/06/20 | 17:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد (20 حزيران 2021)، بتعرض الناطق السابق باسم رئيس الوزراء والإعلامي أحمد الملا طلال لحادث سير مروع....

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