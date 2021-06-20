إتجاه لشطب ديون العراق الخارجية بنسبة 100%

2021/06/20 | 17:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن ديون العراق الخارجية باتت "شبه ميتة بالتقادم"....

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