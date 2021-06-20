الحكومة العراقية تبدأ تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

2021/06/20 | 17:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكومة العراقية، تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "الرفيل" بمساحة تبلغ 106 آلاف دونم، ضمن المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، وذلك في ظل ال...

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