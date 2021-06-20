الاتحاد الأوروبي: إرجاء المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

2021/06/20 | 17:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري اكد مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، اليوم الأحد، إن إيران والقوى العالمية الست، أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم.ولم يذكر إنريكي مورا في حديثه للصحفيين، أي إشارة إلى موعد استئناف […]

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