خلال استقباله وفد الأمم المتحدة .. صالح يدعو لتنمية مستدامة ترتكز على الشباب

2021/06/20 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أن البلد واجه تحدي الإرهاب وما نتج عنه من أزمات نزوح داخلية، وتبعات اجتماعية وسكانية، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم للنازحين الذي ما زالوا في مخيمات النزوح والسعي لعودة طوعية لهم تضمن حياة كريمة ووضعاً معيشياً ملائماً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية، الأحد، في قصر السلام ببغداد، وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان برئاسة مساعد أمين عام الأمم المتحدة ونائب المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان السيد إيب بيترسن.ولفتَ سيادتُهُ إلى أهمية وضع سياسة سكانية تحقق أهداف التنمية المستدامة، ترتكز على السكان وخصوصا الشباب الذين يشكّلون النسبة الأكبر من السكان، وتمثل قوة عاملة مهمة ينبغي الاستفادة منها وتوفير الفرص لها للانخراط في سوق العمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة دعم المرأة ووقف حالات العنف التي تتعرض لها وضمان حقوقها الكاملة.وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وأهمية تطويرها وتعزيزها فيما يتعلق بالتنمية السكانية.

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