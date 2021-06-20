خلية الإعلام الأمني: فتح تحقيق بسقوط صاروخ لم ينفجر على قاعدة عين الأسد

2021/06/20 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن فتح تحقيق بسقوط صاروخ على قاعدة عين الأسد في الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان أن القوات الأمنية باشرت بإجراء تحقيق في حادث سقوط صاروخ نوع كاتيوشا لم ينفجر في القاعدة، مشيرا إلى أن انطلاق الصاروخ كان من جهة منطقة البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية، وأنه لم يتم تسجيل أية خسائر تذكر.

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