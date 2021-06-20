2021/06/20 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تيار الحكمة علي البديري، اليوم الأحد، إخفاق مجلس النواب بعقد جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل، فيما كشف عن الجهات التي تتحمل مسؤولية ذلك.

وقال البديري لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب سوف يخفق في عقد جلسته، مثل المرات السابقة، بسبب غياب غالبية اعضاء المجلس، كونهم منشغلين بالجو الانتخابية والدعاية الانتخابية لهم ولكتلهم، وهذا الأمر اثر بشكل كبير على عمل البرلماني التشريعي والرقابي".

وبين، أن "من يتحمل اخفاق مجلس النواب بعقد جلساته اولاً رئاسة المجلس، كونها لا تطبق النظام الداخلي بشكل صحيح بحق النواب المتغيبين، وكذلك رؤساء الكتل، الذين لا يوجهون نوابهم بالحضور الى البرلمان، بالاضافة الى بعض الاطراف السياسية، التي تريد بقاء البرلمان معطل، حتى لا تكون هناك رقابة على بعض الوزراء الذين توفر لهم الحماية والحصانة السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("إخفاق" وارد.. جلسة البرلمان المقبلة رهينة مواقف هذه الجهات السياسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("إخفاق" وارد.. جلسة البرلمان المقبلة رهينة مواقف هذه الجهات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).