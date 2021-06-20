موظفو عقود الشركات النفطية يغلقون مبنى محافظة ذي قار

2021/06/20 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اغلق العشرات من موظفي عقود الشركات النفطية مبنى محافظة ذي قار ، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقاتهم المتأخرة./انتهى5

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