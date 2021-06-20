بلينكن: أزمة النزوح القسري في العالم بلغت مستويات مقلقة

2021/06/20 | 17:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة تجدد التزامها بتخفيف معاناة اللاجئين على مستوى العالم من خلال قيادتها المساعدة الإنسانية والدبلوماسية.

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