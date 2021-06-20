الاتحاد الوطني والتغيير: تحالف كوردستان ثمرة اتفاقية دباشان

2021/06/20 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت اليوم الأحد في مدينة السليمانية مراسيم توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير لتشكيل تحالف كوردستان بين الجانبين.

في مستهل المراسيم القى عمر سيد علي منسق حركة التغيير كلمة قال خلالها: ان تحالف كوردستان بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير هو ثمرة سلسلة الاجتماعات والتفاهمات بين الجانبين.

واضاف: سنبذل اقصى الجهود سوية بتقوية البيت الكوردي والعمل معا لتقديم الخدمات لشعبنا، واليوم وقعنا الاتفاقية بين الجانبين، واقول بكل سرور ان هذا هو ثمرة تلك الاهداف والجهود التي بذلها كل من فقيد الامة الرئيس الراحل مام جلال وكاك نوشيروان مصطفى واللذان بذلا جهودا حثيثة وهما مخططا هذه الاتفاقية التي اثمرت عن تشكيل تحالف كوردستان.

وتابع منسق حركة التغيير: انا على يقين انه وخلال المستقبل سيعمل كلا الجانبين بروح أخوية وبخطاب موحد في بغداد واقليم كوردستان وسنحقق نجاحا كبيرا وخدمة شعبنا.

وخلال المراسيم القى بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني كلمة، قال خلالها: كما وعدنا الأخ عمر سيد علي سلفا، ان هذه الاتفاقية هي لتوحيد الصف في اقليم كوردستان وشعبها وانها لن تكون ضد اية جهة.

واضاف: من هنا أعد الأخ عمر سيد علي وعدا اخرا ، بأن لا نترك الاخوة والاخوات في حركة التغيير وان الاتفاقية هذه واحدة من الخطوات لتحقيق اهداف فقيد الامة الرئيس الراحل مام جلال وكاك نوشيروان مصطفى، واللذان بذلا الجهود لتأسيس هذه الاتفاقية من اجل تحسين الظروف وتقديم الخدمات وبشكل اكبر لعموم اقليم كوردستان كي يتمكن الجانبان في بغداد بحماية اقليم كوردستان وحقوق شعبها.

وقال الرئيس المشترك ايضا: لا نخفي عليكم ان الاوضاع في اقليم كوردستان ليست بالجيدة، الا اننا معا وبخطاب موحد ووحدة الصف بيننا، نستطيع تحسينها وتقديم الخدمة الى شعبنا ، بشكل أكبر.

واشار بافل طالباني، الى انه بالامكان تنفيذ هذه الاتفاقية بسياسة (شدة ورد) فقيد الامة الرئيس مام جلال بحماية حقوق وكرامة شعبنا وتطوير وطننا وان نعمل في المستقبل نحو مقارنة كوردستان بالدول المتقدمة.

وفي المراسيم ذاتها، القى لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني كلمة، قال خلالها: نرغب بتحويل شعار وحدة الصف الى العمل، وان ما ترونه اليوم بتشكيل التحالف بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير واحدة من اعمالنا تلك.

واضاف شيخ جنكي: تمكننا اليوم من توحيد جزء كبير من شعبنا، والذي يمثل بحد ذاته استمرار نتاج العهد الذي اخذه فقيد الامة مام جلال وكاك نوشيروان على نفسيهما لشعبيهما.

وأكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني: اننا نمارس السياسية في سبيل تقديم الخدمات لشعبنا، ونجدد العهد بضرورة الدفاع عن شعبنا وان نعمل على تطوير وطننا وان نحمي تحالف كوردستان كما نحمي مقل العيون.

وتابع الرئيس المشترك: من هنا اتعهد لجماهير الاتحاد الوطني وحركة التغيير ببذل الجهود بشكل متساو، في انجاح التحالف ودون شك سنحقق نجاحا كبيرا.

PUKmedia خاص

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