العراق حاضر بقوة في مفاوضات بريطانيا وايران

2021/06/20 | 17:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المفاوضات البريطانية ـ الايرانية في العاصمة الاتحادية بغداد، فيما بين محلل سياسي، ان طهران ثابتة مصرة على مفاوضات دون قيود او شروط.

وكان رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد اعلن الجمعة، ان آية الله ابراهيم رئيسي تقدم على بقية المرشحين بحصوله على أكثر من 17 مليون صوت وفقا للنتائج الاولية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

واوضح المحلل السياسي احمد الخضر في تصريح خاص لـPUKmedia: ان الانتخابات الايرانية حظيت باهتمام اقليمي ودولي، لافتا الى ان الرئيس الجديد هو من الجناج المقرب من المرشد الاعلى السيد علي خامنئي.

واضاف: ان فوز رئيسي في الانتخابات سيزيد ايران ثباتا في اصرارها على العودة الى المفاوضات دون قيود او شروط مسبقة، لافتا الى ان الموقف الايراني الجديد ربما سيكون مستجدات جديدة واساليب ضغط ومرونة.

واضاف: ان المفاوضات البريطانية ـ الايرانية في بغداد تعزز هذا الاتجاه املا في الحصول على مكاسب سياسية والمكسب الكبير وهو العودة الى الاتفاق النووي دون شروط.

واكد ان المفاوضات تشمل ايضا عودة ايران المجتمع الدولي وعدم دعم طهران للمجاميع المسلحة التي تستهدف الدول الغربية وتحديدا مصالح الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا الى ان العراق حاضر بقوة وليس غائبا عن المفاوضات، وهو يمثل نقطة ارتكاز والتقاء كبيرين.

PUKmedia خاص

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